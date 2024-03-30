Президент Сербии выдвинул кандидата на пост премьера страны Вучич предложил кандидатуру главы МО Вучевича на пост премьера Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) предложил в роли кандидата на пост премьер-министра страны главу Минобороны Милоша Вучевича. Новое правительство республики будет утверждено в ближайшее время.

На основании параграфа Конституции <...> предлагаю Народной Скупщине Милоша Вучевича кандидатом на пост председателя правительства Республики Сербия, — отметил Вучич.

Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), членом которой является президент страны, предлагало оставить на должности главы парламента действующего премьера Ану Брнабич. Однако политика 19 марта избрали председателем законодательного собрания, поэтому вакансия осталась открытой.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. В то же время глава республики не уточнил, какая именно опасность ждет страну. Президент пообещал ознакомить сербских граждан с предстоящими вызовами, как только будет возможность.

До этого президент Сербии передавал, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации. В связи с этим он совместно с министром обороны страны осмотрел новые военные разработки и призвал наращивать производство беспилотников.