В Сербии заявили о непредсказуемости премьера Косово Курти

Глава комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун заявил, что премьер-министр непризнанной Республики Косово Альбин Курти «совершенно непредсказуем». Депутат добавил, что ситуация может стать драматичной, если Курти «не образумится», пишет ТАСС.

Альбин Курти ведёт себя как турист, он не ведёт себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает. Вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдёт до широкомасштабных столкновений, — сказал сербский политик.

На данный момент известно, что полиция Косово блокировала на севере республики административный пункт перехода «Брняк», который ведёт в центральную часть Сербии. Также местные СМИ сообщили о колоннах автомобилей перед КПП «Ярине» на севере края.

Ранее полиция самопровозглашенной Республики Косово заявила, что в сторону ее сотрудников прозвучали выстрелы в ходе напряженности на севере края. Пострадавших не оказалось.