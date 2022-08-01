Президент Сербии Вучич выступил с обращением к нации

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич после посещения генерального штаба выступил с обращением к нации. Он заявил, что попросил международное сообщество повлиять на руководство непризнанного Косова. Также глава государства выразил надежду на разрядку ситуации в непризнанной республике, сообщает портал Novosti.rs.

Глава государства обратился к нации после посещения генерального штаба. Он сообщил, что власти республики буквально умоляли международных представителей сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта.

Мы попросили всех международных представителей сделать все возможное. Я верю, что у нас будут хорошие новости, я надеюсь, что это будет закончено, не сегодня вечером, а завтра. Нам остается прийти к сохранению мира, — сказал Вучич.

Также сербский президент обратился к соотечественникам на севере Косова, отметив, что впереди их ждёт «тяжелейшая политическая борьба». Глава государства поблагодарил всех, кто поддерживал Сербию.