Президент Сербии Вучич: часть ЕС находится в состоянии войны с Россией

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Президент Сербии Александр Вучич

Ряд стран Евросоюза находятся в состоянии войны с Россией, снабжая Украину оружием. И эти же государства негативно настроены в отношении Сербии. Их не волнуют аргументы Белграда, касающиеся санкций и сотрудничества с Россией, заявил сербский лидер Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.

Часть ЕС находится в состоянии войны с Россией, прямой войны. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и шесть самолетов [Украине], как такая страна относится к нам? — цитирует агентство политика.

Он отметил, что Белграду приходится выдерживать значительное давление других членов ЕС по вопросу антироссийских санкций. Эти страны настаивают на согласованности ограничений в отношении РФ и не хотят ничего слышать о том, что Сербии важно самой принимать решения, не желают понимать, насколько значимы для страны Россия и Китай. Властям Сербии в этой ситуации нелегко, необходимо помнить об иностранных компаниях, где работают порядка полумиллиона сербов. Большинство этих компаний — из стран ЕС.

Ранее Вучич рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «открыто и решительно» потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. В ответ на это сербский лидер заявил, что не считает их эффективными. Он также напомнил о традиционных отношениях Москвы и Белграда.