Президент Сербии Вучич упрекнул Запад в двойной морали

Президент Сербии Александр Вучич упрекнул страны Запада в двойных стандартах морали в отношении Югославии в период агрессии НАТО в 1999 году и в связи с проводимой сегодня военной спецоперацией РФ на Украине в эфире TV Pink. 24 марта в стране отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия.

А почему вы, такие высокоморальные и принципиальные, не совершите агрессию против России? Почему, такие высокоморальные и принципиальные, не войдёте на Украину, чтобы её защитить? Мораль важна, но вы не можете придерживаться её сегодня и не считать важной её на следующий день, — указал президент Сербии.

Он также прокомментировал вопрос о позиции Евросоюза и о том, что антироссийские санкции являются не экономическим, а моральным вопросом.

Когда вы говорите о морали и принципах, ценностях, тогда я вас спрошу — на кого это Сербия совершила агрессию в 1999 году? Это вы, 19 "храбрых" стран НАТО, совершили агрессию на Сербию, — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, Белграду сегодня приходится прилагать массу усилий, чтобы предотвращать попытки Запада навязывать о себе представление как о «руке Москвы на Балканах» и вести самостоятельную политику.

В 2015 году Россия помогла нам в Совбезе ООН (наложила вето на резолюцию по Сребренице. — NEWS.ru), Россия не бомбила нас в 1999 году, и не забудьте, что в Совбезе ООН Россия вместе с КНР, и даже решительнее защищала территориальную целостность Сербии. Можем ли мы — такие малые, незначительные в политическом и экономическом смысле по сравнению с США, Германией, ЕС — проводить самостоятельную политику? До сих пор выдержали, а сможем ли дальше — другой вопрос, — подчеркнул сербский лидер.

2 марта Вучич выступил с заявлением перед общественностью о том, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине. Они не предполагали санкций и не планировали отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за военной операции на Украине драматично отражается на Сербии, поскольку она оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна де-факто столкнулась с западными санкциями, при этом формально они против неё не вводились. Так глава государства отреагировал на запрет Евросоюза на ввоз в Сербию российской нефти.