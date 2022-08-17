Президент Сербии отверг возможность военной операции в Косово

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность проведения военной операции в Косово и перехода отделяющей его административной линии, об этом сербский лидер заявил на совместной пресс-конференции со главой НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости. Президент призвал к поиску мирных и рациональных решений в ситуации с Косово, которые помогут избежать эскалации в регионе.

Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит — они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом, — сказал Вучич.

Ранее сербский президент заявил, что его стране не нужны военные базы на территории. Сербия соблюдает военный нейтралитет и сама защитит себя.

31 июля усилилась напряженность между Белградом и Пришитной. В северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Конфликт начался на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.

В тот день местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Очевидцы на месте событий сообщали о звуках стрельбы из огнестрельного оружия.

Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.