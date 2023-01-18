Президент Сербии: Крым и Донбасс всегда будут частью Украины Президент Сербии Вучич отказался признавать Крым и Донбасс российскими территориями

Фото: Nemanja Cabric/ Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg отказался признавать Крым и Донбасс российскими территориями. По его словам, он никогда не поддержит решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине.

Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать спецоперацию на Украине. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина. И так будет всегда, - заявил Вучич.

В начале января Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание Косово. В приведенном списке оказались Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Сербский лидер напомнил, что 106 стран не признают независимость Косово.

Также президент Сербии высказал благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта в крае. Также позитивные высказывания сербский лидер направил в адрес Китая и Индии.

В свою очередь сербский политолог Драган Станоевич заявил, что попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Белград санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.