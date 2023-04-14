Президент Сербии категорично высказался о поставках оружия России и Украине Вучич: Сербия не отправит России или Украине ни одной пули

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не собирается отправлять «ни одной пули» России или Украине, передает ТАСС. Таким образом, он в очередной раз опроверг утверждения западных СМИ о намерении Белграда помочь Киеву оружием.

Я хочу укрепить нашу армию и нашу военную промышленность. Но ни одну пулю мы никогда не отправим ни на Украину, ни в Россию, — сказал Вучич.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона, что Сербия согласилась отправить оружие Украине или уже начала поставки. В ответ на это Вучич подчеркнул, что Сербия экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям.

Глава Минобороны страны Милош Вучевич назвал информацию о поставках вооружения ВСУ ложью. Он предположил, что кто-то хочет втянуть Белград в военный конфликт. Он допустил, что оружие из Сербии могло попасть на Украину через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.