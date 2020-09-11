Президент Румынии отозвал посла из России и ещё 15 стран

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Президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал посла из России Василе Соаре. Глава государства подписал соответствующий указ. Официальной информации о причинах отзыва дипломата не сообщается.

Кроме того, указом румынского президента также были отозваны дипломаты из 15 стран: Турции, Венгрии, Ирака, Ливана, Аргентины и Парагвая, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландов, Финляндии, Малайзии и Брунея, Перу и Боливии, Уругвая, пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, у дипломатических представителей закончился мандат.

Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пригрозил Минску дипломатической войной из-за скандала с пограничниками. Как писал NEWS.ru, 10 сентября во время пересечения послом пограничного пропуска «Новая Гута» сотрудник попросил дипломата открыть багажник автомобиля. В ответ Кизим заявляет, что согласно Венской конвенции, нельзя без веских причин проводить осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, в которой он работает. В результате инцидента дипломат всё же открывает багажник, но при этом предупреждает о жёстких последствиях.