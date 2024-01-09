Президент Приднестровья обвинил власти Молдавии в отказе от переговоров Президент ПМР Красносельский заявил о давлении Молдавии на республику

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Вадим Красносельский

Правительство Молдавии отказалось от переговоров с Приднестровьем и перешло к методам давления, заявил президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо переговоров Кишинев использует инструменты санкций, ограничений и запугивания, что привело к параличу формата «пять плюс два», в котором участвуют Молдавия, ПМР, ОБСЕ, Россия и Украина.

Стагнация в переговорном процессе — выбор исключительно Республики Молдова. <..> Молдавия сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания, — заявил Красносельский.

Глава непризнанной республики также подчеркнул, что Тирасполь видит угрозу в наращивании поставок вооружений в Молдавию. По его словам, Приднестровье не может не считаться с милитаризацией соседнего государства, так как процесс может создавать угрозу. Вместе с тем он подчеркнул, что западные партнеры Молдавии признают отсутствие какой-либо угрозы со стороны самого Приднестровья.

Ничего не делается просто так, и в данном случае деньги, техника, оружие, радары ПВО тоже идут с определенной целью. С какой? Явно не для защиты. Все международные игроки и даже западные партнеры Республики Молдова признают, что Приднестровье не несет опасности для этой страны, — подытожил он.

Спикер парламента ПМР Александр Коршунов ранее заявил, что Молдавия препятствует транзиту грузов через свою территорию, а также вводит новые налоги и таможенные правила. По его словам, эти действия нарушают соглашение о нормализации отношений между двумя странами, подписанное в 1997 году.