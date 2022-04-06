Президент Польши заявил о бессмысленности диалога с Россией

Диалог с Россией относительно ситуации на Украине не имеет смысла, ей нужно поставить «жёсткие условия», заявил в интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда. Он также высказался за очередное усиление санкций.

Диалог с Россией не имеет смысла. Нужно поставить очень жесткие условия. Нужно сказать: «Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить», — заявил польский лидер.

Он также призвал к введению новых санкций в отношении РФ. Президент Польши подчеркнул, что у него нет никаких сомнений насчёт того, что санкционный режим должен быть усилен.

Ранее сообщалось, что власти Польши сочли слишком слабыми новые антироссийские санкции, подготовленные Еврокомиссией. По словам замглавы польского МИД Павла Яблоньского, Варшаву устроило бы введение полного эмбарго на российские энергоносители. При этом он отметил, что новый набор ограничительных мер всё же «несколько лучше того, о котором говорилось два дня назад, поскольку тогда казалось, что санкции будут размываться, а не ужесточаться».