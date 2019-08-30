https://static.news.ru/photo/c8b33f5a-ccaf-11e9-bc1a-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Трагедия Второй мировой войны (ВМВ) не стала уроком для человечества, которое продолжает допускать и совершать серьёзные преступления, рассказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало крупнейшего конфликта в истории.

По его словам, ВМВ унесла от 50 до 80 млн жизней. Говоря о XXI веке, политик привёл в пример этнические чистки, геноцид, также приводящие к человеческим жертвам, пишет ТАСС . Глава республики в своей речи почтил память солдат, погибших, «защищая мир от фашизма и террора».

Ранее News.ru сообщал, что Германия примет ответственность за преступления времён Второй мировой войны. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он добавил, что это была огромная волна разрушений, называемая войной, а немцы допустили геноцид в Польше. В Берлине эту историю не забудут, добавил чиновник, повторив извинения на польском языке.