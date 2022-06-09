Президент Польши сообщил, сколько страна потратила на помощь Украине Президент Польши заявил, что его страна потратила $2 млрд на военную помощь Украине

Фото: Leszek Szymański/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил газете Bild, что Варшава поставила Украине вооружение на общую сумму в размере $2 млрд, включая почти 100 единиц бронетехники, а также винтовки, ракеты и боеприпасы. При этом он призвал всех, у кого есть такая возможность, поставить Киеву оружие, в том числе артиллерию.

Мы отправили туда танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать, — добавил он.

Касаясь вопроса о так называемом круговом обмене, предполагающем передачу польской армии немецких танков Leopard взамен отправленных на Украину Т-72, Дуда сообщил, что Польша пока ничего не получила. По его словам, Польша также ведет переговоры о приобретении новых танков в Германии, США и Южной Корее, однако на это может уйти несколько лет.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин сообщили, что Польша заключила с Украиной контракт на поставку вооружения на сумму $630 млн. Моравецкий отметил, что это крупнейший для Польши военный контракт за последние 30 лет.