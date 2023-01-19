Президент Польши рассказал, как завершится конфликт на Украине Дуда: конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Конфликт на Украине в конечном счете завершится за столом переговоров, однако на сегодняшний день условия для этого не сложились, заявил президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС. Он согласился с мнением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что происходящее на Украине закончится переговорным процессом. Дуда не смог предположить, какими будут условия для завершения конфликта.

Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится. <...> Одно ясно — сегодня этих условий нет, — сказал польский президент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Запада устали помогать Украине. По его словам, еще несколько месяцев назад дискуссии на эту тему были «на иных уровнях эмоций и участия».

В то же время Моравецкий считает, что победа России в конфликте на Украине станет тотальным поражением всей Европы. В ходе встречи с премьерами Украины и Литвы в Киеве он признался, что Европа «слишком поздно» заметила приближающуюся угрозу со стороны РФ. В связи с этим он призвал не медлить с поддержкой Киева.