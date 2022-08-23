Президент Польши призвал разобрать «Северный поток-2»

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда (слева)

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев призвал разобрать российский экспортный газопровод «Северный поток-2», сообщает РБК. По словам польского лидера, строительство газопровода началось уже после присоединения Крыма к России, когда многие страны «задабривали» Кремль, чтобы продолжать вести бизнес, как обычно.

Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода, — сказал Дуда.

Ранее зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» должен произойти как можно скорее. По его словам, поставки российского газа помогут жителям ФРГ не замерзнуть предстоящей зимой. Он полагает, что в настоящий момент не существует объективных причин не запускать СП-2.

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2». Берлин будет вынужден согласиться на это из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне.