https://static.news.ru/photo/b6451414-6512-11ea-a068-fa163e074e61_660.jpgАнджей ДудаФото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Польский президент Анджей Дуда из-за пандемии коронавируса не поедет в Россию в апреле и пропустит траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы самолёта Ту-154М под Смоленском. Крушение воздушного судна, на котором летели лидер Польши Лех Качиньский, глава Нацбанка Славомир Скшипек, высокопоставленные представители ВС и Сейма страны, произошло 10 апреля 2010 года. Самолёт разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.
Президент не полетит в Смоленск, как он и надеялся, — сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник, которому известно о решении Дуды.
Он подчеркнул, что в отношении поездки в Россию премьер-министра Матеуша Моравецкого по-прежнему сохраняются «все варианты».
В феврале госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера сообщил о нежелании Дуды ехать на памятные мероприятия в РФ. Несмотря на это, Варшава попросила МИД России организовать визит в Смоленскую область, так как посетить её 10 апреля намерена польская правительственная делегация, писал NEWS.ru.