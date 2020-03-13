Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда из-за пандемии коронавируса не поедет в Россию в апреле и пропустит траурные мероприятия в память о жертвах катастрофы самолёта Ту-154М под Смоленском. Крушение воздушного судна, на котором летели лидер Польши Лех Качиньский, глава Нацбанка Славомир Скшипек, высокопоставленные представители ВС и Сейма страны, произошло 10 апреля 2010 года. Самолёт разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.

Президент не полетит в Смоленск, как он и надеялся, — сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник, которому известно о решении Дуды.

Он подчеркнул, что в отношении поездки в Россию премьер-министра Матеуша Моравецкого по-прежнему сохраняются «все варианты».

В феврале госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера сообщил о нежелании Дуды ехать на памятные мероприятия в РФ. Несмотря на это, Варшава попросила МИД России организовать визит в Смоленскую область, так как посетить её 10 апреля намерена польская правительственная делегация, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях