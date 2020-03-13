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Меры, которые предпринимают власти Франции по поддержке экономики и национальных компаний на фоне распространения коронавируса, обойдутся в десятки миллионов евро.

Мы сделаем всё, что необходимо, и даже больше, чтобы поддержать экономику и наши компании. Сколько это будет стоить? Десятки миллионов евро, — заявил министр финансов Франции Ле Мэр в эфире...