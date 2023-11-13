Президент Польши назначил нового премьер-министра Gazeta Wyborcza: президент Польши Дуда назначил Моравецкого премьер-министром

Фото: Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром и доверил ему право формировать новое правительство страны, сообщает Gazeta Wyborcza. Моравецкий возглавляет польский кабинет министров с 2017 года.

По информации издания, Дуда выразил надежду на успешное формирование кабмина. По словам польского лидера, Моравецкий заверил его в своей способности создать правящую коалицию.

Я верю, что впереди нас ждет еще много хорошего, — заявил Дуда.

Ранее Моравецкий объявил о своей отставке. 13 ноября в Польше приступил к работе новый состав парламента, правящая партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство. При этом еще 6 ноября президент Польши сообщил о том, что намерен вновь внести в парламент кандидатуру Моравецкого на должность премьер-министра республики. По словам главы государства, таким образом было решено продолжить традицию, согласно которой преимущество при формировании правительства получает фаворит парламентских выборов.

Также сообщалось, что Анджей Дуда повысил начальника Генерального штаба вооруженных сил генерала Веслава Кукулу до статуса верховного главнокомандующего вооруженными силами в военный период. Такая мера принята для того, чтобы Кукула был готов на случай военных действий.