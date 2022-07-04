Президент Польши: Балтийское море превратится во внутренний бассейн НАТО

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Балтийское море в будущем должно стать внутренним морем НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА Новости. По его словам, решение принять в Альянс Финляндию и Швецию стало очень важным шагом для развития Блока. Дуда выразил надежду, что все страны-члены Альянса ратифицируют соглашение.

По сути Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 километров, что без сомнения не хорошая новость для российских властей, — отметил польский президент.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил мнение, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море может стать новой ареной для соперничества на военном уровне. Он предупредил, что не станет просто так отдавать пространства Балтийского, Баренцева и некоторых других морей, странам НАТО не следует «даже мечтать» о таком шаге Москвы.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июня. Затем это решение должно быть ратифицировано всеми 30 странами-членами Альянса.