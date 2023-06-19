Президент ПМР оценил угрозу нападения на республику Лидер ПМР Красносельский не исключил риска нападения на Приднестровье

Фото: Dmitriy Rogozin/Twitter.com/Global Look Press

Вадим Красносельский

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в настоящее время признаков подготовки к нападению на регион нет. При этом в беседе с РИА Новости он допустил риск новых провокаций.

Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен, поэтому в мае я подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности на два месяца, до 18 июля, — рассказал глава республики.

Красносельский также назвал вооруженную эскалацию на Днестре и размораживание конфликта катастрофическим сценарием, «которого нужно избежать».

В конце мая 2022 года в Приднестровье после череды терактов ввели красный уровень террористической опасности, позже его снизили до желтого.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Москва посчитает любые провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию. Он подчеркнул, что Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации вокруг непризнанной республики. По его словам, российская армия будет «адекватно реагировать на любые провокации».