Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду призвала Россию вывести свои войска из непризнанного Приднестровья. По её словам, власти республики всегда требовали этого. Глава государства также подчеркнула, что Молдавия продолжает призывать к мирному решению данного конфликта, передаёт ТАСС.

Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем всё возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение, — сказала Санду на пресс-конференции после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В свою очередь Йоханнис отметил, что приднестровская проблема — это проблема Молдавии и её нужно решать в признанных международных форматах с соблюдением суверенитета и территориальной целостности страны.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что события на Украине напоминают о важности диалога Молдавии с Приднестровьем. Он призвал быстрее «реинтегрировать» Молдавию и принять закон «О постоянном нейтралитете».

Миротворческой операции в Приднестровье в 2022 году исполняется 30 лет. В настоящее время там дислоцированы 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 395 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины. В регионе организованы 15 стационарных постов и КПП, они расположены на ключевых участках зоны безопасности.

Около 60% населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР в связи с опасениями, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной силовой попытки решения проблемы со стороны Кишинёва, Приднестровье фактически стало неподконтрольной правительству Молдавии территорией.