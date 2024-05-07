Президент Молдавии дала интервью Дудю Журналист Дудь взял интервью у президента Молдавии Санду

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью российскому блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ролик опубликован на его YouTube-канале. В нем журналист обсудил с главой государства такие темы, как начало специальной военной операции на Украине, а также отношения республики с Румынией.

Во время интервью Санду говорила на русском языке. Молдавский президент обсудила с блогером коррупцию, проблему демократии и борьбу с оппозицией в стране. Кроме того, политик ответила на вопросы касательно Приднестровья и Гагаузии. Санду также пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам российской рок-группы «Би-2».

Ранее Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор высказал мнение о словах президента, что 9 мая в республике будут праздновать не День Победы, а День Европы. Политик выразил уверенность, что этим Санду взяла курс на превращение республики в военный полигон Евросоюза.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Она выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат такое решение.