https://static.news.ru/photo/afcbb880-3453-11ea-a5a0-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дыхне Фото: Євгеній Дихне/facebook.com

Глава «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что в авиакомпании никогда не сомневались, что из Boeing 737 не мог стать причиной катастрофы.

Ни на секунду не теряли уверенность в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы, — подчеркнул Дыхне.

Глава МАУ также поблагодарил всех, кто разделял эту позицию и отметил, что для авиакомпании это было очень важно. По словам Дыхне, члены экипажа лайнера были лучшими сотрудниками авиакомпании и МАУ скорбит об их утрате.

Выполнявший рейс Тегеран — Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» рухнул практически сразу после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы. Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в авиакатастрофе. Он подчёркнул, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточнил президент, настаивает на полноценном признании.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме назвали «мудростью» признание Ираном вины за крушение самолёта.