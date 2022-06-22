В Литве предположили, как Россия ответит на блокаду Калининграда Президент Литвы Науседа: Россия может отключить республику от электросети

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Литовские власти готовы к тому, что российская сторона может отключить их от региональной энергосистемы в ответ на блокировку транзита грузов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с Reuters. Он добавил, что до военного столкновения дойти ситуация не должна.

Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ (электросети) или другим, — заявил президент Литвы.

По его словам, до открытого конфликта между странами дойти не должно. Однако отказываться от запрета на транзит некоторых товаров Литва не будет, подчеркнул глава государства. Он еще раз сослался на то, что страна является частью Евросоюза и должна соблюдать его санкционные правила.

О том, что Литва прекращает перевозку стали и других черных металлов и закрывает транзитный маршрут, стало известно в минувшую пятницу. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ответные меры от России будут самыми действенными и сильными.