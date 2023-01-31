Президент Литвы призвал Запад перейти красную линию LRT: президент Литвы призвал страны Запада перейти красную линию и дать Киеву истребители

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Западные страны должны «переступить красную линию» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты, заявил в интервью телеканалу LRT президент Литвы Гитанас Науседа. По его мнению, в отношении Киева уже пройдено несколько таких черт.

Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас <...> необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить, — сказал Науседа.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Украине истребители F-16 исключительно в координации с НАТО. По словам политика, подобный вопрос уже вставал при передаче истребителей МиГ украинским войскам. Моравецкий отметил, что поставки воздушной техники будут согласовываться со странами — членами НАТО.

Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта. Однако президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут поставлять Украине свои истребители F-16.