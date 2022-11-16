Президент Литвы призвал установить ПВО на польско-украинской границе Литва поддержала установку ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал установить средства ПВО на польско-украинской границе и на всем восточном фланге НАТО, трансляцию выступления главы государства вел портал LRT (Литовское радио и телевидение). Он напомнил, что на саммите Альянса в Мадриде несколько месяцев назад одним из пунктов итогового документа было размещение систем ПВО на восточной границе объединения.

Президент Польши Анджей Дуда мне сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации четвертой статьи договора НАТО. Вне всякого сомнения, Литва поддержит эту позицию и активно будет участвовать в дискуссии, говоря о дислокации систем ПВО на границе Польши с Украиной, однако мы смотрим дальше, мы смотрим на весь восточный фланг НАТО, — заверил Науседа.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позже стало известно, что польские власти инициировали созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора. Статья провозглашает, что «стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находятся под угрозой».