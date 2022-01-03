Президент Литвы призвал снять режим ЧП на границе с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к отмене режима чрезвычайного положения, введённого из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. По его мнению, проблема с мигрантами в настоящее время уже решена. При осложнении ситуации режим ЧП на границе можно будет ввести вновь, сказал он в эфире литовского Новостного радио.

Я полагаю, что в такой ситуации, которая сложилась сейчас, было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, так как это сильный инструмент, который мы должны использовать в особых обстоятельствах, — сказал глава государства.

Напряжённая ситуация с нелегалами из стран Ближнего Востока на внешних границах ЕС сохраняется на протяжении многих месяцев. Западные столицы винят официальный Минск в инструментализации миграционных потоков, в то время как белорусское руководство выдвигает в адрес руководителей Евросоюза встречные обвинения, считая их ответственными за пограничный кризис.

В декабре прошлого года сейм Литвы продлил режим чрезвычайного положения в приграничных районах с Белоруссией до 15 января 2022-го.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что члены преступных группировок республики стали заниматься нелегальными перевозками мигрантов в страны ЕС. Недавно полиция задержала злоумышленников, которые хотели провести через границу восемь человек.

Генеральная прокуратура Литвы ведёт 32 досудебных расследования по делам о незаконной перевозке людей. Уже осудили 38 человек, ещё 67 предъявлены обвинения.