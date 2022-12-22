Президент Литвы предсказал судьбу России в новом году Президент Литвы Науседа заявил, что 2023 год готовит «незавидную судьбу для России»

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look press

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что 2023 год готовит «незавидную судьбу для России», сообщает EADaily. Он высказал мнение, что Кремль проиграл в конфликте на Украине. Глава государства добавил, что НАТО продолжит поддерживать Киев и деньги на это есть.

России нужны дополнительные доказательства с украинской стороны в том, что Кремль свою войну уже проиграл? Все его фантазии и претензии не базируются ни на чем абсолютно. У той страны будет исключительно тяжелый, унизительный год, — приводит издание слова лидера Литвы.

Науседа добавил, что чувствует в западном сообществе признаки усталости от конфликта. По словам президента, вопрос состоит в том, будет ли мир построен на условиях Москвы или Киева — с сохранением территориальной целостности, выводом солдат РФ и компенсациями за ущерб, который, по мнению Науседы, Россия нанесла Украине.

Говоря о военных поставках ВСУ, президент Литвы подчеркнул, что арсеналы стран НАТО пусты. То количество оружия, что осталось на складах, можно считать национальными резервами.

Деньги на приобретение оружия для нужд Украины есть. Проблема в том, что предприятия военно-промышленного комплекса не способны быстро производить нужное количество современных вооружений, — резюмировал он.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европе не следует ограничиваться потолком цен на российскую нефть. По его мнению, необходимо продолжать курс на изоляцию РФ. Он призвал союзников к дальнейшим санкциям в отношении России.