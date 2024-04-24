Президент Литвы предостерег Грузию от опасности евроинтеграции Президент Литвы: закон об иноагентах негативно повлияет на евроинтеграцию Грузии

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look press

Гитанас Науседа

Обсуждаемый парламентом Грузии закон об иноагентах в случае его принятия будет иметь негативные последствия на процессе европейской интеграции страны, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, грузинская общественность не раз давала понять, что видит свое будущее в составе Европы, и это желание нельзя игнорировать.

Гражданская общественность Сакартвело [используемое властями название Грузии — NEWS.ru] не раз ясно высказалась за то, что видит будущее своей страны вместе с Европой, как ее часть. Нельзя игнорировать волю людей и их желание жить в обществе, которое руководствуется принципами демократии и свободы, — отметил Науседа.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили агентом иностранного влияния. Так он отреагировал на обещание главы государства наложить вето на законопроект об иноагентах. Единственный голос, который может представлять Зурабишвили, это голос иностранной силы, резюмировал он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. Он пояснил, что в США, Франции и ряде других стран Евросоюза существуют законы со штрафами и уголовной ответственностью за нарушение закона об иноагентах, особенно если на полученные деньги «делается что-то не то».