Президент Литвы поменял точку зрения о кассетных боеприпасах Президент Литвы Науседа поддержал выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает выход республики из Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей использование, передачу и накопление такого оружия, передает ТАСС сообщение пресс-службы главы государства. Прежде он утверждал, что выход из конвенции негативно скажется на международном имидже страны.

Президент выступает за то, чтобы для защиты государства и укрепления боевой мощи подразделений армии использовались все возможные средства, в том числе кассетные боеприпасы, — приводятся в сообщении его слова.

Ранее Науседа сообщил, что западные страны создают коалицию, целью которой станет передача систем ПВО Patriot Украине. Глава Литвы добавил, что новое формирование возглавит Германия, с чем он и поздравил канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Науседа добавил, что пока нет четких рамок, в которых будет действовать коалиция, и сейчас определяться с ними преждевременно. Президент отметил, что уже связался с Шольцем и поздравил его с достижением консенсуса по данному вопросу. Литовский лидер уверен, что эта инициатива поступила очень вовремя. В заключение он отметил, что сейчас европейские партнеры Украины могут передать ей семь установок Patriot или больше, если выяснится, что есть такая возможность.