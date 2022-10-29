Президент Латвии отказался звонить Путину из-за дефицита войск НАТО Президент Латвии Левитс заявил об отказе звонить Путину из-за дефицита войск НАТО в стране

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвии следует дождаться момента, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в беседе с Foreign Policy сделал президент страны Эгилс Левитс. В настоящее время на территории Латвии находятся порядка четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге создать более значительную группировку, но пока этого не произошло.

Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений, — сказал Левитс.

Он также призвал к укреплению границ НАТО после вступления в Альянс Финляндии. Эта страна, по мнению латвийского лидера, может оказаться «слабым местом» коллективной обороны.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в случае, если НАТО разместит ядерные боеголовки в Финляндии, Россия начнет масштабное укрепление границы с этой страной. Она на данный момент не оборудована в необходимом порядке, уточнил специалист. При этом, по его словам, точной информации насчет того, будет ли Финляндия размещать ядерные боеголовки на своей территории, нет.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в свою очередь заявил, что в случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией. По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь «максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности».