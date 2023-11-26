Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, который 24 ноября приехал на Украину с необъявленным визитом, опубликовал в соцсети Twitter (X) фото из бомбоубежища. Он спустился туда во время атаки беспилотников на Киев, которую украинское руководство назвало самой массированной с начала СВО.

25 ноября, 05:10 утра, Киев, — подписал латвийский президент опубликованное фото.

Утром 25 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщили о массированной атаке российских дронов «Герань».

В Воздушных силах Украины заявили, что Россия совершила самую массированную атаку на Киев за последнее время. По данным украинского ведомства, было выпущено рекордное количество беспилотников. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что в Киеве громко и силы ПВО сбивали российские БПЛА. По его словам, ВС РФ провели «самую массированную атаку дронов на Киев» за все время проведения спецоперации. Воздушная тревога длилась шесть часов, пострадали пять человек.