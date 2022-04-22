Президент Кипра предсказал проблемы для страны из-за событий на Украине

Президент Кипра Никос Анастасиадис высказал мнение, что последствия украинского кризиса неизбежно коснутся его страны, однако дал понять, что кипрские власти приготовились к этому и будут способствовать их смягчению, заявил он в субботу в пасхальном послании жителям острова. Он также обратился к турко-кипрской общине с призывом помочь в построении государства, сообщает ТАСС.

Сегодня, к сожалению, в результате военных действий на Украине мы сталкиваемся с новыми вызовами, имеющими экономические и социальные последствия во всем мире, — сказал глава государства.

Он также добавил, что видя грядущие сложности, которые «неизбежно затронут» Кипр, власти острова «полны решимости в сотрудничестве с политическими силами и социальными партнерами принять те меры, которые будут способствовать смягчению этого нового непредвиденного кризиса».

Будучи не только президентом Кипра, но и лидером греков-киприотов, Анастасиадис обратился к турко-кипрской общине. Он подчеркнул, что от построения федеративного государства в выигрыше будут все стороны.

Выиграют не только две общины, но и все, кто причастен к решению кипрской проблемы, если, отказавшись от недостижимых целей властей Турции [о формировании на острове двух суверенных государств — NEWS.ru], мы будем сознательно и честно работать над построением государства, которое не будет отставать от принципов и ценностей других стран Европейского союза, — заявил он.

Анастасиадис подчеркнул, что фундамент для урегулирования в виде образования на острове двузональной и двухобщинной федерации уже находится в многочисленных резолюциях ООН. Теперь для решения кипрской проблемы необходима только подлинная политическая воля.

Ранее жители Кипра устроили митинг у здания посольства России в Никосии, чтобы осудить введённые против Москвы ограничения и призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению санкционного давления. Организатор акции протеста Ангелос Константинидис сообщил, что народ страны не согласен с курсом властей в отношении Москвы.