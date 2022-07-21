Президент Италии распустил парламент

Фото: Ansa/Quirinale'S Press Office Pa/Global Look Press

Серджо Матарелла

Президент Италии Серджо Матарелла после встречи с председателями обеих палат парламента подписал декрет о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов, сообщила канцелярия главы государства.

Президент Республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух ветвей парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов, который был скреплен подписью, — говорится в сообщении.

Ранее Матарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, занимавшего пост с февраля 2021 года. К случившемуся кризису власти привело неучастие одной из правящих партий — «Движения пяти звёзд» — в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали представителей партии.

«Движение пяти звезд» выступило против принятия декрета по сглаживанию инфляции и снижению цен на энергоресурсы. Итальянские аналитики указывали, что критика пакета документов обуславливалась распрями в правящей коалиции.