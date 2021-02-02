Президент Италии поручит формирование правительства Марио Драги

https://static.news.ru/photo/359f8112-659a-11eb-8b35-96000091f725_660.jpg Фото: okoinvest.com

Формирование правительства Италии президент страны Серджо Маттарелла поручит бывшему главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Джованни Грассо.

По словам Грассо, встреча Драги с президентом назначена в среду.

Ранее Маттарелла заявил, что планирует поручить формирование правительства, которое могло бы пользоваться большим авторитетом и было бы способно решать неотложные задачи.

В ближайшее время я поручу большому авторитету формирование правительства, которое должно своевременно решить острые проблемы, стоящие перед страной, — цитирует итальянского президента ТАСС.

Приглашение Драги на встречу означает, что именно ему будет предложено сформировать кабинет министров после отставки бывшего премьера Джузеппе Конте.