Президент Италии почтил память советского партизана-освободителя Маттарелла почтил память советского солдата Полетаева, захороненного в Италии

Фото: Domenico Cippitelli/Global Look Press

Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла в День освобождения страны от фашистского режима посетил кладбище Стальено в Генуе, где напомнил об участии советского солдата Федора Полетаева в итальянском Сопротивлении, пишет ANSA. Солдат, воевавший в рядах партизан, похоронен на этом кладбище, где установлен памятник его подвигу.

Хотел бы напомнить о партизане Федоре, павшем в бою при Канталупо 2 февраля 1945 года. Он был из России, в Итальянской республике удостоен высшей награды — Золотой медали за воинскую отвагу. Одна из улиц Генуи названа в его честь, — отметил глава государства.

Полетаев, родом из Рязанской области, был захвачен в плен во время Великой Отечественной войны и отправлен в Италию на принудительные работы. После побега он присоединился к партизанскому движению и получил в отряде прозвище Поэтан. Позже ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В Генуе и Рязани до сих пор чтят его память: к памятнику Полетаеву приносят цветы 2 февраля и 9 мая.

Генуя считалась одним из ключевых центров партизанского сопротивления. В 1943 году, после разрыва союза с Гитлером, в Италии началось массовое движение против фашистов. Партизаны, покинув города, вели борьбу из горных районов, устраивая диверсии против немецких войск. Около пяти тысяч красноармейцев, по различным данным, принимали участие в итальянском сопротивлении. Памятные захоронения советских солдат находятся почти в двух сотнях итальянских городов и населенных пунктов.

Ранее посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии ко Дню Победы участвовали главы десятков других иностранных дипломатических представительств.