Президент и премьер Чехии поспорили о версиях взрывов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан считает необходимым рассмотрение всех возможных версий о взрывах на военных складах во Врбетице. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что существует только одна версия инцидента.

По словам Земана, к взрывам могло привести неумелое обращение с боеприпасами, которые хранились на складах, попытки скрыть их кражу или финансовую недостачу. Причастность российских спецслужб к произошедшему возможна, но эта версия не должна быть единственной.

Я не изменил свой взгляд. Я стараюсь искать правду, — отметил чешский лидер.

Бабиш, в свою очередь, подчеркнул, что другие версии не рассматриваются. В кабмине убеждены, что взрывы — дело рук «российских шпионов».

Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии], — сказал он.

Бабиш добавил, что в ближайшее время намерен обсудить с Земаном расхождения по поводу версии произошедшего во Врбетице.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

В правительстве Чехии заявили, что намерены потребовать от России компенсации в размере не менее миллиарда крон (более $47 миллионов). В МИД РФ отметили, что рационального объяснения запросам Праги нет.