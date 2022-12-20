Президент Хорватии высказался об Украине Президент Хорватии Миланович заявил, что Украина не союзник Загреба

Фото: Пресс-служба МИД РФ/Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба, передает газета Index.hr. Таким образом политик прокомментировал инициативу премьер-министра Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики.

Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС, — заявил Миланович.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных. Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. EUMAM Ukraine будет работать на территории стран — членов ЕС. Оперативный штаб миссии расположится в Брюсселе.

Парламент Хорватии ранее проголосовал против участия в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Из 151 депутата 97 поддержали решение — на четыре голоса меньше необходимого.

Голосование организовали, чтобы попытаться обойти решение президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался подписать предложение об участии в миссии, заявив, что оно не соответствует конституции страны.