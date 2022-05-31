Президент Хорватии: новые санкции вызовут у Путина лишь улыбку

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый пакет антироссийских санкций вызовет только улыбку у президента РФ Владимира Путина, заявил хорватский лидер Зоран Миланович, сообщает РИА Новости. Он также признал, что санкции против России не работают, а заплатить за них придется европейским гражданам.

Введите еще газовое эмбарго в отношении России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не работают, возможно, когда-то они заработают. Цену заплатят граждане Европы, а Владимир Путин с удовлетворением улыбнется, — сказал Миланович.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.