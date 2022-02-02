Президент Хорватии Миланович: Британия подстрекает Украину к конфликту с РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Великобританию в разжигании конфликта между Россией и Украиной и напомнил, что без РФ добиться стабильности в ЕС невозможно. По его словам, после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшую роль для членов объединения и использует Украину как посредника для связи с США, сообщает Euractiv.

Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает её и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшую второстепенной державу, и Вашингтоном, — сказал Миланович.

Также хорватский лидер объяснил, почему не стал встречаться с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом во время его визита в страну. Миланович сказал, что его статус не соответствует подобным переговорам и ему незачем с ним говорить:

Мне не о чем говорить с министрами, особенно с британскими. Я не провожу встречи с министрами обороны, за исключением министров сверхдержав.

Ранее Миланович заявил, что страна в случае конфликта России и Украины отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе. Он также подчеркнул, что Хорватия не имеет отношения к расширению Альянса. Кроме того, Миланович назвал Украину одной из «самых коррумпированных стран мира».

После этой речи хорватский лидер попал в базу украинского сайта «Миротворец», на котором публикуются списки людей, признающихся врагами украинского государства. Политик значится там как «кремлёвский пропагандист».

На этом фоне премьер-министр страны Андрея Пленкович выступил с извинениями перед Украиной, заявив, что позиция президента о возможных действиях в конфликте Москвы и Киева не совпадает с позицией правительства страны.