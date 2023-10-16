Президент Грузии решила проигнорировать решение суда об импичменте Президент Грузии не собирается уходить в отставку из-за решения суда об импичменте

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на решение Конституционного суда об импичменте. Она заявила, что останется там, где находится, и продолжит бороться за европейское будущее республики, передает ТАСС со ссылкой на телеобращение главы государства.

Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала [из Франции], осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии, — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что огорчена вердиктом и считает, что судьям должно быть стыдно. По словам президента, она намерена посетить заседание парламента, на котором члены проголосуют за ее отставку или против.

Ранее Конституционный суд удовлетворил представление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» об импичменте Зурабишвили. КС постановил, что глава государства действительно нарушила конституцию, совершив зарубежный визит без согласия правительства. За удовлетворение запроса проголосовали шесть из девяти судей пленума. Теперь решение будет передано в парламент.