Президент Грузии предложила партиям принять единый план действий Президент Зурабишвили предложила партиям договориться о «грузинской хартии»

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила политическим партиям «грузинскую хартию», об этом она заявила во время выступления на торжестве в честь Дня независимости. Предполагается, что документ станет планом действий к осенним парламентским выборам, поскольку они будут референдумом «между европейским и российским будущем Грузии».

Сейчас не время для раздоров между оппозиционными партиями и для проявления политических амбиций. Именно поэтому я решила представить некий план действий — «Грузинскую хартию», вокруг которой предлагаю проевропейским политическим партиям объединиться, — сказала Зурабишвили.

Позже администрация президента опубликована документ, в котором сказано, что все политические партии, подписавшие эту хартию и которые получат мандат по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года, обязуются выполнить условия, написанные в этой хартии, до конца первой весенней сессии. В списке условий — проведение досрочных парламентских выборов в следующем году, отмена всех законов, «которые вредят европейскому будущему», проведение судебной реформы и реформы МВД.

Ранее политолог Васо Капанадзе заявил NEWS.ru, что сторонникам суверенитета Грузии придется терпеть Саломе Зурабишвили на посту президента страны еще примерно полгода. Он напомнил, что недавно в республике предпринималась попытка импичмента, однако она не увенчалась успехом. Эксперт также прокомментировал слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о предательстве Зурабишвили: оно заключается в том, что президент — агент иностранного влияния, который выступает против курса суверенного развития страны.

До этого Кобахидзе поздравил жителей Грузии с Днем независимости, который отмечается в республике 26 мая. По его словам, страна с 1991 года идет «путем Моисея», который ведет ее к «земле обетованной». Кобахидзе добавил, что в 2020-х годах Грузия пережила особенно много покушений на свой суверенитет — и теперь ему угрожает собственный президент.