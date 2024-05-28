Президент Грузии обратилась к протестующим с одной просьбой Президент Грузии призвала протестующих готовиться к парламентским выборам

Фото: IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила по видеосвязи перед участниками акции против закона об иноагентах, сообщает РИА Новости. Она поддержала митингующих и призвала начать подготовку к парламентским выборам, которые запланированы на 26 октября.

Я этим вечером с вами! Это будущее наше. Вы должны сделать все, чтобы подготовиться к 26 октября, это будет нашим ответом на сегодняшней день, — сказала Зурабишвили.

Президент попросила участников акции начать сбор подписей и защищать итоги парламентских выборов. Она подчеркнула, что голосование в октябре станет референдумом, на котором граждане Грузии должны решить, стать ближе к Европе или к России. Глава государства также отметила, что позаботится о поддержке со стороны союзников страны.

Ранее парламент Грузии большинством голосов преодолел вето Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Спикер Шалва Папуашвили отметил, что 84 депутата проголосовали за, четыре выступили против.

После этой новости манифестанты вышли к зданию парламента Грузии. На акцию пришли сотни протестующих. Они размахивали флагами Грузии и Евросоюза. Парламент охраняли сотрудники полиции.