Президент Германии провел час в бомбоубежище на Украине Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области во время воздушной тревоги

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который находится с визитом на Украине, провел час в бомбоубежище под Корюковкой в Черниговской области, после того как местные власти объявили воздушную тревогу, сообщил журналист ARD Маттиас Дайс. Позже сотрудник телерадиокомпании опубликовал снимок из убежища.

Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище, — написал Дайс.

По словам журналиста, президент ФРГ в бомбоубежище пообщался с жителями Корюковки, а также с мэром города. После того как воздушная тревога прекратилась, Штайнмайер покинул укрытие. Данную информацию подтвердили в немецком еженедельнике Spiegel.

Накануне украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Утром 24 октября мэры Луцка и Ковеля Волынской области сообщили об обстрелах городов. Также о взрывах рассказали власти Львовской области. Мэр Ковеля Игорь Чайка отметил, что в городе работают системы противовоздушной обороны. О том, были ли прилеты снарядов в город, он не сказал. Несмотря на это, Чайка призвал местных жителей спрятаться в укрытиях, запастись водой и зарядить все необходимые электронные устройства.