Президент Германии получил от Украины подарок с намеком Украинские власти подарили президенту Германии Штайнмайеру ирисы с намеком на поставку систем ПВО IRIS-T

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, прибывшему с визитом в Киев, подарили букет ирисов в качестве намека на системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые Украина ждет от Берлина, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинских железных дорог. Уточняется, что вазу с цветами поставили в купе поезда, на котором приехал политик.

Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев «с нетерпением» ожидает следующей поставки боеприпасов для пусковых установок IRIS-T. По его словам, Германия уже поставила одну такую систему, она работает неделю и «уже спасла много жизней». Он подчеркнул, что Киеву срочно необходимы данные снаряды, поскольку «счет идет буквально на дни».

11 октября Германия направила Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача боевой техники состоялась вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре такие системы.