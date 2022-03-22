Президент ФРГ заразился коронавирусом

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом, передаёт ТАСС со ссылкой на администрацию главы ФРГ. 13 февраля Штайнмайер был повторно переизбран на должность президента Германии.

Экспресс-тест и ПЦР-тест во вторник показали положительный результат. Инфицировалась и Эльке Бюденбендер. Симптомы лёгкие, — сообщили в администрации.

Там отметили, что президент вместе с супругой немедленно ушли на домашний карантин. Кроме того, в известность поставили всех, кто был в тесном контакте с заболевшими.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что ещё слишком рано, чтобы говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна.