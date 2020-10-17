Президент ФРГ ушёл на карантин из-за коронавируса у охранника

https://static.news.ru/photo/1344f546-1079-11eb-97a4-fa163e074e61_660.jpg Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как тест на коронавирус одного из сотрудников его личной охраны показал положительный результат. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы государства.

16 октября на территории Германии за прошедшие сутки выявили 7334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данный показатель является рекордным для страны за весь период пандемии.

Указанную информацию обнародовал подчиняющийся Минздраву ФРГ Институт Роберта Коха. Отмечается, что предыдущий рекордный показатель был выявлен днём ранее. Тогда в Германии в течение суток зафиксировали более 6,6 тысячи новых случаев заражения.

В общей сложности в стране на данный момент коронавирусом заболели 348 557 человек. За прошедшие сутки 24 пациента скончались. Всего жертвами пандемии стали 9734 немца.

Ранее коронавирус подтвердился у главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом чиновник рассказал в Instagram и заверил, что продолжит работать в удалённом режиме. В субботу коронавирус также обнаружили у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева. Российская актриса Кристина Асмус тоже заболела коронавирусной инфекцией на этой неделе. Первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов.

Как писал NEWS.ru, сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин раскритиковал звёзд шоу-бизнеса, не соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора. На примере заболевшей коронавирусом актрисы Кристины Асмус он напомнил, что ходить без маски сейчас — преступление.