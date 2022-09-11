Президент ФРГ предупредил о росте числа бездомных в стране

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за роста цен на продукты и энергоносители, сообщается на сайте главы ФРГ. По его словам, сейчас в стране без собственного жилья проживает более 300 тысяч человек.

По оценкам, в Германии без собственного жилья проживает более 300 тысяч человек, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. <...> Это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться. Конфликт на Украине и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой, — сказал Штайнмайер.

Властям Германии, по его словам, необходимо принять меры, чтобы жители не потеряли дома и не оказались на улице. Штайнмайер отметил, что почти 180 тысяч женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тысяч бездомных ночуют на улице. Есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых.

Мы не должны бросать никого в нашей стране, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги, — подчеркнул президент.

Ране Даниэль Эккерт для немецкой газеты Die Welt написал, что Европа проходит кризис, сопоставимый с упадком Римской империи. По его мнению, история падения Рима имеет множество параллелей с развивающимся кризисом в Евросоюзе. Одними из главных факторов такого кризиса автор называет девальвацию и пандемию — чума в Риме и коронавирус в наши дни.