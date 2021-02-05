Президент ФРГ назвал энергетику последним мостом в отношениях Европы с РФ

https://static.news.ru/photo/07361956-6858-11eb-b319-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Контакты между Европой и Россией в энергетической сфере — это последний оставшийся мост в отношениях с Москвой, которые необходимо сберечь, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост. Я считаю, что разрушение мостов — это не признак силы, — приводит слова Штайнмайера ТАСС.

Он заявил, что в Берлине считают недопустимым судебное решение о тюремном заключении для оппозиционера Алексея Навального, такой шаг «никак не соотносится с действиями правового государства», уверен политик. При этом, считает он, полностью разрывать связи с РФ нельзя.

Как нам ещё оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвём последние связи? — отметил Штайнмайер.

Ранее NEWS.ru писал, что Армин Лашет — новый глава германской партии Христианско-демократический союз и ключевой претендент на пост канцлера Германии после ухода с поста Ангелы Меркель — заявил о том, что совместный проект РФ и ФРГ «Северный поток — 2» должен быть закончен, несмотря на ситуацию с Навальным.