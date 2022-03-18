Президент Финляндии предупредил о рисках в случае вступления страны в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО — один из основных вариантов её развития как члена Евросоюза, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью изданию Financial Times. При этом он подчеркнул, что подача заявки в Альянс на фоне ситуации на Украине может привести к дополнительной эскалации в Европе.

Глава государства пояснил, что вторым вариантом развития Финляндии является углубление партнёрства в оборонной сфере со Швецией и США. Оба этих пути будут способствовать усилению безопасности страны. Однако вступление в НАТО чревато дополнительными рисками, считает президент.

Но <...> различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе, — сказал финский лидер.

В феврале Ниинистё заявил, что не видит причин для вступления его в страны в Североатлантический альянс. Он отметил, что обстановка на границе с Россией спокойная, в Хельсинки не опасаются вторжения российских войск. Однако после того, как гражданская петиция о членстве стран в НАТО набрала 50 тысяч подписей и поступила в парламент, президент сообщил о готовности обсуждать этот вопрос. Причиной этого он назвал изменение ситуации в мире.