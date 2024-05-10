Президент Финляндии указал путь к миру на Украине Президент Финляндии Стубб: путь к миру на Украине лежит через поле боя

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Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что путь к миру на Украине лежит через поле боя, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что о соглашении можно будет говорить в будущем году.

Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя, — сказал он.

Ранее Стубб уже заявлял, что продолжение боевых действий на Украине — единственный способ добиться мира в текущем конфликте. По его словам, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Кроме того, президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от конфликта. Он слишком затянулся, констатировал он.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что слова президента Финляндии Александра Стубба о возможности добиться мира на Украине исключительно военным путем соответствуют настроению НАТО. Комментируя заявления Стубба, парламентарий уточнил, что Альянс настроен применять любые средства для сдерживания России.

Стубб также сообщил, что между Финляндией и Россией полностью отсутствует политический диалог. При этом он подчеркнул, что такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте.